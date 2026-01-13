Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kontrol noktasından kaçan motosikletli polise çarptı

Kontrol noktasından kaçan motosikletli polise çarptı

13.01.2026 13:46:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kontrol noktasından kaçan motosikletli polise çarptı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde uygulama noktasından kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen trafik polisine çarptı; kaburgaları kırılan polis memuru hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde motosiklet sürücüsü kontrol noktasından kaçmak isterken kendisini durdurmak isteyen trafik polisine çarptı. Polis memuru yaralanırken, sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Körfez’e bağlı Çamlıktepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Trafik ekipleri kontrol noktasında 41 BBS 095 plakalı motosikletin sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken polis memuruna çarptı. Motosikletli, trafik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurunun kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #polis