Kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki kamyonun altına girdi: 1 ölü

Kaza, gece saatlerinde Menderes Mahallesi Şehit Ümit Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Burak Dilli idaresindeki 15 AEP 404 plakalı motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ilk olarak park halindeki 32 HS 143 plakalı otomobile çarptı.

Hızını alamayan motosiklet daha sonrasında park halindeki bir kamyonun kasa kısmın altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Dilli kamyonun altında sıkışırken kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Dilli, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.