Kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki kamyonun altına girdi: 1 ölü

14.05.2026 09:39:00
ANKA
Burdur’da motosikletin hakimiyetini kaybeden 17 yaşındaki sürücü ilk olarak park halindeki bir otomobile çarptı daha sonrasında da ise park halindeki bir kamyonun altına girerek sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Menderes Mahallesi Şehit Ümit Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Burak Dilli idaresindeki 15 AEP 404 plakalı motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ilk olarak park halindeki 32 HS 143 plakalı otomobile çarptı.

Hızını alamayan motosiklet daha sonrasında park halindeki bir kamyonun kasa kısmın altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Dilli kamyonun altında sıkışırken kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Dilli, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İlgili Konular: #Burdur #motosiklet