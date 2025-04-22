Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak park alanına düştü
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra park alanına düştü. Korku dolu anlar kameraya yansırken, kazada sürücü hafif yaralandı.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra takla atarak park alanına düştü. O anlar ise kameraya yansıdı.
Kaza Reyhanlı ilçesi Yenişehir Gölü’ne giriş yolunda meydana geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil önce yüksek kaldırıma çıktı, daha sonra takla atarak yaya yoluna düştü.
Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti.
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