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Kontrolden çıkan traktör can aldı: 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan traktör can aldı: 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

30.06.2026 22:40:00
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İHA
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Kontrolden çıkan traktör can aldı: 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan traktöre bağlı holder (ilaçlama motoru) cihazının devrilmesi sonucu 3 çocuk annesi Havva Yaylı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan traktöre bağlı holder (ilaçlama motoru) cihazının altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Süngüt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, A.Y. idaresindeki traktörün kontrolden çıkması neticesinde bağlı olduğu holder Havva Yaylı’nın üzerine devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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