Kontrolden çıkan üç tekerlekli elektrikli bisiklet devrildi: 3 yaralı
Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan üç tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kıbrıs Caddesi üzerinde, F.A. idaresindeki 06 ENL 026 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü F.A. ile arkasında yolculuk yapan Ş.D. ve S.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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