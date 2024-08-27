AKP’nin kalesi Konya’da çiftçiler isyan etti: ‘Artık çiftçi uyandı kardeşim, eski çiftçi değil’

Yayınlanma: 27.08.2024 - 23:27

Güncelleme: 27.08.2024 - 23:29

Konya’da çiftçiler traktörlerle kornalı eylem düzenledi. Artan girdi maliyetlerinin altında ezildiklerini dile getiren çiftçiler, sorunlarına çözüm bulunmasını talep etti.

Eylemde konuşan bir kişi, “Artık çiftçi uyandı kardeşim, eski çiftçi değil” dedi.

Konya’nın Yunak ilçesinde çiftçiler traktörlerle eylem düzenledi. Eyleme ilçeden ve çevre köylerden çok sayıda çiftçi katılım sağladı. Su sorunu ve girdi maliyetleri karşısında çaresiz olduklarını ifade eden çiftçiler, sorunlarına çözüm bulunmasını talep ettiler.

Eyleme, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş da destek verdi. Bektaş, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

''Hepimizi ziyadesiyle üzen ve adeta çiftçinin çığlıklarına yangınına isyanına eylemlerine yetişemediğim ve tarım ve hayvancılığı ölme noktasına getiren uygulamalara bakalım.

Bakın, kiraz ağaçlarını kesen Hadimli çiftçimiz, Ovakavaklı ineklerini kesime gönderen süt para etmediği için hayvancımız. Seydişehir'de 40.000 ton karpuzu tarlada alınmadan kalan çiftçilerimiz bunları hepsini çığlıklarını duyuyoruz. Şimdi de Yunak’a geldik.

Bakın kimin ne ekeceğini neyi ekeceği ne zaman ekeceği ne miktarda ekeceği ve kime satacağı belli olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Bu kadar rastgele bu kadar bu kadar sıradan bir devlet aklı olamaz. Devlet planlama teşkilatını kapatacaksınız Devlet Denetleme Kurulu’nu kapatacaksınız devlet planlama teşkilatını kapatacaksınız ve münavebe uygulamayacaksınız. Çiftçi toprağını dinlendirmeyecek üretim maliyetlerini azami ölçüde devlet yem fabrikalarını devletin gübre fabrikalarını özelleştirdiğiniz için rekor seviyelere gelecek ve çiftçi üretemez hale gelecek.

Geçen hafta itibarıyla CHP dava açtı buna bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Bundan çoğunuzun haberi yoktur. 2 yıl diyor tarlasını ekmezse çiftçi orayı diyor devlet olarak biz kiraya vereceğiz. Yani kardeşim bu çiftçiyi niye ekmiyor iki yıl? Karlıysa niye ekmesin? Niye boş dursun tarlası? Kış aylarında su isteyen buğday arpa gibi bitkiler eker. Su en büyük problemimiz suya da çözüm bulmuyorlar. Az önce yurttaşlarımızdan birisi Mavi Tünel projesinden bahsetti büyük bir aldatmaca Konya'nın su ihtiyacı onda birini bile karşılamayan tarımsal su ihtiyacının bir proje.

Hala insanlar kuyu sulaması yapmaya devam ediyor kuyu sulaması yaparken de diyor ki kimi ruhsatlı suyu kimi kaçak kuyu. Bundan fırsattan istifade sana pahalı elektrik satayım. Bir hükümet zor durumunda elektriği pahalı satar mı?

Az önce bir abimiz dedi ki; ben dedi 'buraya traktörümle gelemedim mazotum yok'. Çiftçiyi bu duruma düşürdüler. Yapılan bir eylemde traktörler yarı yolda kalmış. Neden? Eylem yapacağı noktaya kadar gidememiş mazot yoktu. Şimdi bu maliyetleri görüyorsun. Çiftçinin ürünü para etmiyor. Bunu görüyorsun. Sen bunlarla ilgili bir pazar açmıyorsun alan açmıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki 2 yıl ekmeyeni elinden tarlasını alırım. Kimi tarlasını kimin elinden alıyorsun?''