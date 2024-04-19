'Konuş, sen nerelisin?' demişti: Şırnaklı seçmene soruşturma

Şırnak’ta taşımalı olduğu iddia edilen seçmenlere yönelik “Konuş, sen nerelisin?” tepkisiyle tanınan Süleyman Salğucak‘a soruşturma açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 15:07
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Şırnak Tümgeneral Ömer Keçeciğil İlkokul ve Ortaokulu önünde sıraya dizilen ve 'taşımalı seçmen' oldukları iddia edilen kişilere, "Konuş! Sen nerelisin?" diyerek tepki gösteren 61 yaşındaki Süleyman Salğucak'a soruşturma açıldı.

GEREKÇE: SEÇİM KANUNU’NA MUHALEFET!

Avukat Ramazan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak savcılığı ‘Konuş, sen nerelisin’ sözünden dolayı Süleyman amcaya ‘seçim kanununa muhalefetten' soruşturma açmış" dedi.


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