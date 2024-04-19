'Konuş, sen nerelisin?' demişti: Şırnaklı seçmene soruşturma
Şırnak’ta taşımalı olduğu iddia edilen seçmenlere yönelik “Konuş, sen nerelisin?” tepkisiyle tanınan Süleyman Salğucak‘a soruşturma açıldı.
Şırnak Tümgeneral Ömer Keçeciğil İlkokul ve Ortaokulu önünde sıraya dizilen ve 'taşımalı seçmen' oldukları iddia edilen kişilere, "Konuş! Sen nerelisin?" diyerek tepki gösteren 61 yaşındaki Süleyman Salğucak'a soruşturma açıldı.
GEREKÇE: SEÇİM KANUNU’NA MUHALEFET!
Avukat Ramazan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak savcılığı ‘Konuş, sen nerelisin’ sözünden dolayı Süleyman amcaya ‘seçim kanununa muhalefetten' soruşturma açmış" dedi.
Şırnak savcılığı “Konuş, sen nerelisin” sözünden dolayı Süleyman amcaya “seçim kanununa muhalefetten” soruşturma açmış. pic.twitter.com/Pq9WaH6nyX— Ramazan Demir (@ramazandmr) April 19, 2024
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