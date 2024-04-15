Şırnak’ta keklik avcılarına para cezası!

Şırnak'ta jandarma ekiplerinin kaçak avlanan 13 kınalı keklik ile yakaladığı 2 şüpheliye 67 bin 813 lira ceza kesildi.

DHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 14:46
Şırnak’ta keklik avcılarına para cezası!
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol arama ve kontrol noktalarında durdurdukları 2 araçta yaptığı aramada, kaçak olarak avlanmış 13 kınalı keklik ele geçirildi.

Keklikler, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edilirken, 2 şüpheliye de 67 bin 813 lira idari para cezası uygulandı.

DKMP Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan kekliklerin, yakın zamanda doğal yaşam alanlarına salınacağı belirtildi.

 


Şırnak haberleri Keklik haberleri ceza haberleri para cezası haberleri

İlgili Haberler

Abdullah Avcı'dan özeleştiri: 'Yumuşak bir takımız'

Abdullah Avcı'dan özeleştiri: 'Yumuşak bir takımız'
Balon balığı avcılarının dikkatine! Ödenecek fiyat değişti

Balon balığı avcılarının dikkatine! Ödenecek fiyat değişti
Avcılar’da otoparkta korkutan yangın!

Avcılar’da otoparkta korkutan yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi

Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi
Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Boran Kuzum’un rol aldığı ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’den ilk fragman yayınlandı! Netflix yayın tarihi açıklandı!

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Boran Kuzum’un rol aldığı ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’den ilk fragman yayınlandı! Netflix yayın tarihi açıklandı!
Bodrum Belediye Başkanı, su sorununu kalıcı bir çözüme kavuşturacaklarını açıkladı

Bodrum Belediye Başkanı, su sorununu kalıcı bir çözüme kavuşturacaklarını açıkladı
Günlük burç yorumları: 16 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu
Netanyahu'dan flaş karar... İran’a yönelik 'karşı saldırı' yapılacak mı?

Netanyahu'dan flaş karar... İran’a yönelik 'karşı saldırı' yapılacak mı?
Günlük burç yorumları: 16 Nisan 2024 Salı Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Nisan 2024 Salı Yengeç burcu yorumu
Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi

Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi
Günlük burç yorumları: 16 Nisan 2024 Salı Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Nisan 2024 Salı Terazi burcu yorumu