Konya- Antalya yolunda yılın ilk karı yağdı

7.12.2025 16:50:00
Güncellenme:
DHA
Konya–Antalya yolunun 1820 rakımlı Alacabel geçidinde yılın ilk karı yağarken, sürücüler zor anlar yaşadı; yetkililer kış lastiği ve zincir uyarısı yaptı.

Konya- Antalya kara yolunda 1820 rakımlı Alacabel mevkisinde yılın ilk karı yağdı.

Kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. Özellikle kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunun Seydişehir- Antalya kısmındaki 1820 rakımlı Alacabel mevkisinde de yılın ilk karının yağmasıyla birlikte, hava şartlarına hazırlıksız yakalanan sürücülerde, güçlükle ilerledi. Bazıları ise seyahat sırasında aracını yolun kenarına park edip, kar topu oynayıp, fotoğraf çekindi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'de yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edebilecek olmasında dolayı Seydişehir- Antalya kara yolu Alacabel mevkisi ve Bozkır- Taşkent yolu Belpınar mevkisinde sürücülerin kış lastiği veya zincir kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

