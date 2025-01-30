Konya Büyükşehir Belediyesi arsa satış ihalesi ne zaman? Konya Büyükşehir Belediyesi arsa satış ihalesi şartları ne?
Konya Büyükşehir Belediye taksitle gayrimenkul satışı yapacak. Yapılan açıklamada; "2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır." denildi. Peki, Konya Büyükşehir Belediyesi arsa satış ihalesi ne zaman? Konya Büyükşehir Belediyesi arsa satış ihalesi şartları ne?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Karatay, Kulu, Meram ve Selçuklu ilçelerinde yer alan imarlı arsaları taksitle satışa çıkardı. Peki, Konya Büyükşehir Belediyesi arsa satış ihalesi ne zaman? Konya Büyükşehir Belediyesi arsa satış ihalesi şartları ne?
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İHALESİ NE ZAMAN?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Karatay, Kulu, Meram ve Selçuklu ilçelerinde yer alan imarlı arsaları taksitle satışa çıkardı.İhaleler, 04.02.2025 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Konevi Mh. Millet Cd. A Blok No:14 Meram/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Konevi toplantı salonunda yapılacak.
Kapalı Teklif usulü ile yapılacak arttırma 4 Şubat 2025 Salı günü 15:00 – 15:40 arasında gerçekleştirilecek.
Etiketler: #Konya Büyükşehir Belediyesi #arsa
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