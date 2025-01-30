Yayınlanma: 30.01.2025 - 14:01

Güncelleme: 30.01.2025 - 14:01

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Karatay, Kulu, Meram ve Selçuklu ilçelerinde yer alan imarlı arsaları taksitle satışa çıkardı. Peki, Konya Büyükşehir Belediyesi arsa satış ihalesi ne zaman? Konya Büyükşehir Belediyesi arsa satış ihalesi şartları ne?

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İHALESİ NE ZAMAN?

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Karatay, Kulu, Meram ve Selçuklu ilçelerinde yer alan imarlı arsaları taksitle satışa çıkardı.İhaleler, 04.02.2025 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Konevi Mh. Millet Cd. A Blok No:14 Meram/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Konevi toplantı salonunda yapılacak.

Kapalı Teklif usulü ile yapılacak arttırma 4 Şubat 2025 Salı günü 15:00 – 15:40 arasında gerçekleştirilecek.