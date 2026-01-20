Konya’da 3 ayrı kumar operasyonu: 78 kişiye 905 bin lira para cezası!

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Meram ve Selçuklu ilçelerinde yasa dışı kumar faaliyetlerine yönelik operasyonlar yaptı. Yapılan çalışmalarla kahvehane görünümü verilmiş isimsiz iş yerlerinde çok sayıda kişinin kumar oynadığı belirlendi.

905 BİN LİRA PARA CEZASI!

Meram ilçesinde tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 16 kişinin kumar oynadığı ortaya çıkarıldı. Kumar oynanmasında kullanılan 31 bin lirayla çeşitli oyun materyallerine el konulurken, kumar oynayan şahıslara toplam 185 bin 664 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı belirlenen M.Ç. gözaltına alındı.

Selçuklu ilçesinde yürütülen denetimlerde ise bir iş yerinde 47 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Operasyonda kumarda kullanılan 204 bin 320 lira ile 200 Amerikan doları ele geçirilirken, kumar oynayan 47 kişiye toplam 545 bin 388 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynanmasına yer sağladığı belirlenen A.S. isimli şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapıldı.

Aynı ilçede farklı bir adrese gerçekleştirilen bir diğer operasyonda da 15 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Bu adreste kumarda kullanılan 61 bin 620 lira ile 100 Amerikan dolarına el konulurken, kumar oynayan 15 şahsa toplam 174 bin 60 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen H.N. isimli şüpheli gözaltına alındı.