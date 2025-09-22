Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.09.2025 09:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Konya'nın Kulu ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Konya'da saat 09.03'te bir deprem meydana geldi.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Konya'nın Kulu ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

Verilere göre deprem yer yüzeyinin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.  

 

İlgili Konular: #konya

