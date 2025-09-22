Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Konya'da saat 09.03'te bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Konya'nın Kulu ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

Verilere göre deprem yer yüzeyinin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.