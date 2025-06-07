Cumhuriyet Gazetesi Logo
Konya'da acı olay: Kazada ölen kurye Muhammet, üniversite harçlığını çıkarmak için çalışıyormuş

Konya'da acı olay: Kazada ölen kurye Muhammet, üniversite harçlığını çıkarmak için çalışıyormuş

7.06.2025 14:44:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Konya'da acı olay: Kazada ölen kurye Muhammet, üniversite harçlığını çıkarmak için çalışıyormuş

Konya'da ilk iş gününde kazada hayatını kaybeden motosikletli kurye Muhammet Yasin Su'nun (22) cenazesi toprağa verildi. Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Su'nun, üniversite harçlığını çıkarmak için çalıştığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkler Sokak’ta meydana geldi. Yusuf Topak’ın (22) girdiği kavşakta kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki otomobile, ardından da savrulup karşı şeride geçerek kurye Muhammet Yasin Su'nun kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletinden fırlayan Su, yol kenarındaki ağaca çarpıp yere düştü.

Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, sürücüler Su ve Topak yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Beyhekim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Yasin Su, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.


SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kurye Muhammet Yasin Su'nun, 4 kardeş olduğu, kardeşlerinden biri ile babasının daha önce farklı zamanlarda yaşamını yitirdiği belirtildi. Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Su'nun, üniversite harçlığını çıkartmak için kuryelik yaptığını, bir süre ara verdikten sonra dün yeniden başladığı öğrenildi. Muhammet Yasin Su'nun cenazesi bugün Tekke Mezarlığı’nda son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.


GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü Yusuf Topak, tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Topak'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

İlgili Konular: #üniversite öğrencisi #kurye

İlgili Haberler

İş cinayetlerinde 2024 raporu: Her gün en az 5 işçi hayatını kaybetti
İş cinayetlerinde 2024 raporu: Her gün en az 5 işçi hayatını kaybetti İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), geçen yıl, 1897 işçinin “iş cinayetlerinde” hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölen işçilerin sadece yüzde 1,89'unun sendikalı olduğu bildirildi.
TMMOB: İş cinayetlerinin doğrudan sorumlusu siyasi iktidar
TMMOB: İş cinayetlerinin doğrudan sorumlusu siyasi iktidar TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu '3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü' için gerçekleştirdiği basın açoıklamasında, "Siyasi iktidar bu kazaların ölümle sonuçlanacağı bilindiği halde kazaların önlenmesi için yeterli ve etkin denetleme yapmadığından, ayrıca yükümlülüklerini yerine getirmeyen işyerlerine caydırıcı yaptırımlar uygulamadığından doğrudan sorumludur" dedi.
İş cinayetleri, telif ihlalleri, güvencesizlik: Dizi sektörü TBMM gündeminde
İş cinayetleri, telif ihlalleri, güvencesizlik: Dizi sektörü TBMM gündeminde Dizi ve sinema sektörü ihracatta rekor kırarken, set emekçileri ölümle, güvencesizlikle ve telif gaspıyla karşı karşıya. Milletvekili İskender Bayhan, sektördeki sömürü düzenini Meclis gündemine taşıdı.