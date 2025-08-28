Konya’da gerici doktor hastasını ‘Çıplak geleni muayene etmem’ diyerek reddetti: Hipokrat yeminini unuttu

Geçmişte kadınlar ve çocuklar hakkındaki skandal açıklamalarıyla bilinen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Konya il başkanı ve doktor Hasan Hüseyin Uysal, bu kez bir hastaya “teşhirci” diyerek muayene etmeyi reddettiği videoyla gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, hasta ile Uysal arasındaki tartışma görülüyor. Neden muayene edilmediğini soran hastaya Uysal, “Çıplak geleni muayene etmem” dediği video kamuoyunda yoğun şekilde eleştirildi.

Görüntülerde duruma tepki gösteren genç kız, “Siz kim oluyorsunuz da bana teşhirci diyorsunuz? Teşhirci ne demek ya? Siz bana teşhirci diye bir tabir kullanamazsınız. Siz bana teşhirci, çıplak diyemezsiniz” diye konuştu. Olayın ardından açıklama yayımlayan Sağlık Bakanlığı, Uysal hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İLK OLAY DEĞİL

Uysal’ın, “H.K.G.” skandalının konuşulduğu zamanlarda, 13 yaşında çocukların evlenmesini savunduğu da ortaya çıkmıştı. Uysal söz konusu paylaşımında “Aile vs. zorlama yoksa, kendi iradesiyle evlenmek istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi çünkü biliyoruz o yaşta maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var. Gazi döneminde bu sınır 14 idi. Birçok faktörün etkisiyle o zamana göre cinsellik yaşı çok aşağıya indi. Bunlardan pedofili çıkmaz. Yaş farkı talebi yok, iki genç, yetkin iseler, zinasız yuva kurabilmeli” ifadelerini kullanıyor.

‘KADIN YAŞAMI VE HEKİMLİK ONURUNA TEHDİT’

Türk Tabipleri Birliği (TTB): “Son günlerde sosyal medyada bazı hekimlerin meslek ahlak kuralları ile bağdaşmayan, insan onuruna ve kişilik haklarına saygısız ve ayrımcı açıklama ve tutumlarını görmek, halkın sağlığı için çalışan, meslek onurunu, etik değerleri savunan tüm hekimleri çok üzmüştür. Hekimliğin ve meslek ahlak kurallarının ilk olarak ortaya çıktığı, yüzlerce yıllık birikimin ev sahibi topraklarda bu ihlallerin yapılıyor olması ayrıca çok düşündürücüdür. Türk Tabipleri Birliği olarak hatırlatmak zorundayız ki hekimler, meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumak ve insan onuruna saygı göstermekle yükümlüdür.

Türk Tabipleri Birliği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumun güven duygusunu korumak adına meslek ahlak kurallarını ihlal eden hekimlere yönelik disiplin soruşturmalarını titizlikle yürüteceğimizi, yasal yetkilerimizi sonuna kadar kullanarak gereken işlemleri yapacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”

‘HASTA SEÇİLMEZ’

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap: “Konya’daki hekimin yaptığı hekimlik meslek kuralları açısından kabul edilemez bir durum. Kendisi hasta seçme hakkı olduğunu ifade ediyor. Ancak böyle bir hak söz konusu değil. Hekimin hasta seçme hakkı yoktur. Herhangi bir özelliğine göre A hastasına bakıyorum, B hastasına bakmıyorum diyemez.”

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur: “Bugün yaşananlar; siyasal iktidarın yıllardır cemaatlere ve tarikatlara açtığı alanın ve kamusal kurumlara sinen gerici politikanın bir sonucu.”

Kadın Dayanışma Komiteleri: “Hasan Hüseyin Uysal, sağlık alanında palazlanmış tarikatların neferlerinden yalnızca biri. Sadece Uysal’dan hesap sormak yetmez, ülkemizde palazlanmış tüm tarikatların kökünü kazıyacağız.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka: “Hipokrat yemini etmiş bir doktorun, hastaya sırtını dönmesi utançtır! Bu zihniyet hem kadınların yaşamına hem de hekimlik onuruna tehdittir. Tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı idari soruşturma başlattı. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: “Bir hekimin, hastasını ‘teşhirci’ olarak damgalaması ve sağlık hakkını elinden alması, Hipokrat yemini ve etik ilkelerin açık ihlalidir. Bu durum bireysel bir hata değil, sistematik bir zihniyet sorunudur. Sağlık bakanlığının böylesi kişiler üzerinde etkin denetim sağlamaması halk sağlığını tehdit etmektedir.”