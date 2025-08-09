Konya'da mermer bloğunun altında kalan mühendis hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.08.2025 16:44:00
ANKA
Konya’nın Beyşehir ilçesinde mermer ocağında kepçeden düşen mermer bloğun altında kalan maden mühendisi hayatını kaybetti.

Olay, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Gökçimen Mahallesinde, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, mermer ocağında yaklaşık 25 gün önce işe başladığı öğrenilen maden mühendisi 33 yaşındaki Selman İlkel’in üzerine iş makinesinin kepçesindeki mermer blok düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki kütlenin altında kaldığı belirtilen İlkel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Selman İlkel’in cansız bedeni savcı incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İlgili Konular: #konya #mühendis #mermer