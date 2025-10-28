Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.10.2025 17:48:00
Haber Merkezi
Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: Yolcular tahliye edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Yolcular tahliye edildi.

Konya'dan Antalya'ya giden S.S. idaresindeki 42 BEH 551 plakalı yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Motor kısmından başladığı tahmin edilen yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

