Konya'da uyuşturucu operasyonu: 110 kişi tutuklandı!

27.12.2025 14:18:00
Güncellenme:
DHA
Kentte polis ekiplerinin, son 19 günde yaptığı 97 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 257 kişiden 110’u tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, son 19 günde 97 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 257 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Şüphelilerden 110’u tutuklandı, 24’ü adli kontrol şartıyla 154 şüpheli ise serbest bırakıldı. Dosya kapsamında 3 kişinin de işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 22 bin 736 uyuşturucu hap, 9 kilo 410 gram esrar, 1 kilo 209 gram sentetik kannabinoid, 542 gram skunk, 492 gram bonzai ham maddesi, 142 gram metamfetamin, 77 gram eroin ve 3 gram kokain ele geçirildi.

Ayrıca 76 bin 916 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoide el konuldu.

İlgili Konular: #Operasyon #uyuşturucu #tutuklama #konya

