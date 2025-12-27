Uyuşturucu kullanımı yaygınlaşıyor ama: Mücadele bütçesi kullanılmıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bütçedeki 2024 yılı kesin hesap verilerini inceledi. Buna göre, “bağımlılıkla mücadele programı” için toplam 9 milyar 343 milyon TL ödenek ayrıldığına işaret eden Bakırlıoğlu, bu bütçenin büyük bölümünün kâğıt üzerinde kaldığını söyledi.

‘GERİ KALANI NEREYE GİTTİ?’

Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) ayrılan ödenek 5 milyar 937 milyon lira, Sağlık Bakanlığı’na ayrılan ödenek 3 milyar 373 milyon lira. Ancak 2024 yılı harcamalarına bakıldığında tablonun vehameti ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı’nın bağmlılıkla mücadele için harcaması 1 milyar 785 milyon lira, EGM’nin harcaması ise sadece 1 milyar 40 milyon lira. İki kurumun bağımlılıkla mücadele için toplam harcaması sadece 2 milyar 826 milyon lira olmuş. Yani 9.3 milyar liralık bütçenin yalnızca üçte biri kullanılmış. Geri kalanı nereye gitti?”

Bakırlıoğlu, bağımlılıkla mücadeleye ayrılan paranın başka alanlarda harcandığını savundu.

OPERASYONLAR AZALMIŞ

Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına da işaret eden Bakırlıoğlu, “2024 yılında 262 bin 164 operasyon yapılmışken, 2025 yılında 168 bin 796 operasyon gerçekleştirilmiş. Farkındalık çalışmalarına baktığımızda da aynı benzer bir düşüş söz konusu. 2024’te 2 milyon 252 bin kişiye ulaşılmışken, 2025’te bu sayı 1 milyon 403 bine düşmüş. 2026 hedefi ise yalnızca 665 bin kişi. 2024 yılı bütçesinden uyuşturucu ile mücadele için sadece on binde 2.5 harcama yapılmış” dedi.

Bakırlıoğlu, tedavi altyapısının ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu da belirterek, AMATEM ve ÇEMATEM verilerini paylaştı. Buna göre,

AMATEM: 49 yataklı merkez, toplam 1.340 yatak.

ÇEMATEM: 15 yataklı merkez, toplam 242 yatak.

‘YENİ NESİL KAYIP GİDECEK’

Bakırlıoğlu, 2023’te 59 yataklı merkezde bin 388 yatak bulunduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

“İki yıl içinde AMATEM ve ÇEMATEM yatak sayısı bin 388’den bin 582’ye çıkmış. Yani iki yılda 200 yatak bile eklenememiş. Başvuru artıyor ama kapasite yerinde sayıyor. Yani sorun büyüyor ama irade küçülüyor. Kullanma yaşı 12’ye düşmüş, bağımlı sayısı 15 milyona dayanmış. Milyonlar risk altında. Ama bütçeler kullanılmıyor, merkezler yetersiz, operasyonlar azalıyor. Bağımlılıkla mücadele lafta değil, icraatta yapılır. Ayrılan ödenekler başka yerlere harcanırken bu sorun çözülemez. Sorun büyüyor ama mücadele bütçesi ya azaltılıyor ya da kullanılmıyor. İktidar bu sorunu görmezden gelmeye devam ederse gelecek nesil elimizden kayıp gidecek.”