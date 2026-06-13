Konya’daki yurt skandalında yeni gelişme: Saldırgan tutuklandı

Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır İmam Hatip Mezunları Derneği'ne (BİMDER) bağlı erkek öğrenci yurdunda yaşanan şiddet skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet'in ulaştığı görüntülerde, yurtta idari personel olarak görev yaptığı belirtilen M.G.'nin bir öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığı anlar ortaya çıkmıştı. Savunmasız durumdaki öğrencinin tekme ve yumruklarla darbedildiği görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

ÖNCE AÇIĞA ALINDI, ARDINDAN TUTUKLANDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Konya Valiliği idari inceleme başlatarak M.G.'yi görevden uzaklaştırdı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Bozkır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, "çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GEÇMİŞ KAYITLAR DA İNCELENİYOR

Soruşturmanın yalnızca görüntülere yansıyan olayla sınırlı kalmadığı öğrenildi.

Adli makamlar ve müfettişler, M.G.'nin geçmişte başka öğrencilere yönelik benzer şiddet eylemlerine karışıp karışmadığını araştırıyor.

Bu kapsamda yurdun eski güvenlik kamerası kayıtları, nöbet defterleri ve geçmiş dönemlere ait şikayet başvurularının incelemeye alındığı bildirildi.