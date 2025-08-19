Konya'nın plaka kodu ne? Konya'nın plaka numarası kaç? Konya ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 11:12:00
Konya’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Konya ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Konya plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KONYA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Konya’nın plaka kodu 42 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
Konya’da araç plakaları, 42 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Konya Plaka Kodunun Anlamı

Konya’nın plaka kodu olan 42, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
42 sayısı, Konya’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Konya ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Konya’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Konya İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Konya Merkez (Selçuklu, Meram, Karatay)    42 A, 42 AC, 42 AF
Akşehir    42 AK
Beyşehir    42 BE
Cihanbeyli    42 C, 42 CH
Çumra    42 Ç
Ereğli    42 E, 42 ER
Ilgın    42 IL
Kulu    42 K, 42 KL
Seydişehir    42 S, 42 SD
Kadınhanı    42 KD
Karapınar    42 KP
Bozkır    42 B
Emirgazi    42 EM
Hüyük    42 H
Yunak    42 Y
Diğer küçük ilçeler    42 + ilçe kısaltmaları

