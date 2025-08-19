Konya'nın plaka kodu ne? Konya'nın plaka numarası kaç? Konya ve ilçelerinin plaka harfleri...

Konya plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KONYA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Konya’nın plaka kodu 42 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

Konya’da araç plakaları, 42 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Konya Plaka Kodunun Anlamı

42 sayısı, Konya’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Konya ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Konya’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Konya İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Konya Merkez (Selçuklu, Meram, Karatay) 42 A, 42 AC, 42 AF

Akşehir 42 AK

Beyşehir 42 BE

Cihanbeyli 42 C, 42 CH

Çumra 42 Ç

Ereğli 42 E, 42 ER

Ilgın 42 IL

Kulu 42 K, 42 KL

Seydişehir 42 S, 42 SD

Kadınhanı 42 KD

Karapınar 42 KP

Bozkır 42 B

Emirgazi 42 EM

Hüyük 42 H

Yunak 42 Y

Diğer küçük ilçeler 42 + ilçe kısaltmaları