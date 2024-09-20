Konya'da 116 suçtan aranan zanlı Adana'da yakalandı

Konya'da bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 116 suçtan aranan şüpheli, Adana'da adliye binası önünde yakalandı.

Konya'da 116 suçtan aranan zanlı Adana'da yakalandı
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AA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:48

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki adliye binasının otopark girişinde durumundan şüphelendiği Mustafa K'nin kimliğini kontrol etti.

Ekipler, yaptıkları sorgulamada, Mustafa K'nin Konya'da "başkasına ait banka veya kredi kartlarını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık" ve "hırsızlık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" gibi 116 suçtan arandığını belirledi.

TUTUKLANDI

Mustafa K, bu tespit üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #konya #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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