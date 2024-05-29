Konya'da 143 koyun çalan yabancı uyruklu çoban tutuklandı
Konya'nın Yunak ilçesinde, 143 küçükbaşı çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hursunlu Mahallesi'nde yaşayan M.A'nın 143 koyununun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, koyunları çalan şüphelinin, yabancı uyruklu çoban F.A. olduğunu belirledi.
TUTUKLANDI
Çalınan koyunlar sahibine teslim edilirken, F.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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