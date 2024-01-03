Konya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:34

Güncelleme: 03.01.2024 - 09:41

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında şüphelendiği bir minibüsü takip ederek Konya-Ankara kara yolunda durdurdu.

Yapılan kontrolde 16 koltuk kapasiteli araçta Suriye uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Korsan taşımacılıktan 20 bin 342 lira ceza uygulanarak 60 gün trafikten men edilen aracın 2 sürücüsü ise gözaltına alındı.

Düzensiz gözmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.