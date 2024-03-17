Konya'da Atatürk’ü karşılayan Özar: 'Verdiğim sözü tuttum'

İzmir’de yaşayan Sabiha Özer, 22 Mart 1923’te Mustafa Kemal Atatürk’ü Konya ziyaretinde karşılayanlar arasındaydı. Özer, hiç unutmadığı Atatürk’le buluşma anını Cumhuriyet’e anlattı.

Mehmet İnmez
Yayınlanma: 17.03.2024 - 04:00
Konya'da Atatürk’ü karşılayan Özar: 'Verdiğim sözü tuttum'
Abone Ol google-news

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 22 Mart 1923 yılında 7 yaşındayken Konya ziyaretinde karşılamaya giden Sabiha Özar, şimdi 108 yaşında İzmir’in Dikili ilçesinde yaşıyor.

Yaşına rağmen dinç ve hafızası yerinde olan Özar, Atatürk ile buluşmasını ilk günkü gibi hatırlıyor. Atatürk ile yüz yüze görüşen son kişilerden Sabiha öğretmen. O anı ölümsüzleştiren fotoğrafı ise odasının baş köşesinde... Özar, bugün pek çok öğrenciyi yetiştirmenin ve Atatürk’e verdiği sözü tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

UNUTULMAZ O AN

Cumhuriyet asırlık Sabiha öğretmeni evinde ziyaret etti. Özar, Atatürk ile buluşmasını şöyle anlattı. “Öğretmenlerimiz Gazi Mustafa Kemal’in kenti ziyaret edeceğini ve bizim de onu karşılamaya gideceğimizi söyledi. Biz çok heyecanlıydık. Latife Hanım ile Mustafa Kemal vagondan indiler. Ata’da uzun siyah bir palto başında bir kalpak vardı. Diğer arkadaşımla benim yanıma yaklaşarak saçımı okşadı. ‘Ne kadar güzel, okula başlamışsınız. Devam edin. İleride sizi bu memleketin öğretmenleri olarak görmek istiyorum. Sen okuyup öğretmen ol’ dedi. Ben hayran hayran baktım. Eve geldiğimde aileme ve arkadaşlarıma ‘Ben öğretmen oldum’ çığlıkları attım. ‘Atatürk beni öğretmen yapacak’ diye anlattım. Atatürk’ün tavsiyesini yerine getirmek için zor şartlarda okudum. Anadolu’nun bütün bölgelerinde 42 yıl öğretmenlik yaptım” dedi. Atatürk’ü, Cumhuriyetin 10. yıl törenlerine okulla birlikte katıldıklarında ve Bursa’da Merinos Fabrikası’nın açılışında da gördüğünü belirten Özar şöyle konuştu:

HEP HAFIZAMDA

“Atatürk’ü ikinci görüşüm 29 Ekim 1933’te Ankara’daki Numune Lisesi’nde eğitim aldığım sırada oldu. Kutlamalara katılmak üzere eski Meclis binasının bulunduğu alana gittiğimizde tam karşısında durduk. ‘Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti zekidir’ diye konuşma yaptı. O dik ve sert konuşması hep hafızama kazındı. Son görüşüm ise 1938 yılında öğretmen okulunu bitirmeme bir ay kala Bursa’daki Merinos fabrikası açılışında oldu. Atatürk’ü görüp yaşayan tek kişinin şu an ben olduğumu düşünüyorum. Onun yolundan ve düşüncelerinden asla vazgeçmedim. Kız çocuklarının okuması için hep öncülük yaptım”


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi... Yasaklar başlıyor!

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi... Yasaklar başlıyor!
Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması
Erbakan: Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş, ne münasebet

Erbakan: Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş, ne münasebet
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!

Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!
100. Yıl Anıtı yıkıldı

100. Yıl Anıtı yıkıldı
Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor
İmamoğlu’na Kuran provokasyonunda yeni gelişme: İnceleme başlatıldı

İmamoğlu’na Kuran provokasyonunda yeni gelişme: İnceleme başlatıldı
Tuz Gölü’nde görsel şölen… Yazlıkçı flamingolar gelmeye başladı

Tuz Gölü’nde görsel şölen… Yazlıkçı flamingolar gelmeye başladı