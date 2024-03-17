Konya'da Atatürk’ü karşılayan Özar: 'Verdiğim sözü tuttum'

Yayınlanma: 17.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.03.2024 - 04:00

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 22 Mart 1923 yılında 7 yaşındayken Konya ziyaretinde karşılamaya giden Sabiha Özar, şimdi 108 yaşında İzmir’in Dikili ilçesinde yaşıyor.

Yaşına rağmen dinç ve hafızası yerinde olan Özar, Atatürk ile buluşmasını ilk günkü gibi hatırlıyor. Atatürk ile yüz yüze görüşen son kişilerden Sabiha öğretmen. O anı ölümsüzleştiren fotoğrafı ise odasının baş köşesinde... Özar, bugün pek çok öğrenciyi yetiştirmenin ve Atatürk’e verdiği sözü tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

UNUTULMAZ O AN

Cumhuriyet asırlık Sabiha öğretmeni evinde ziyaret etti. Özar, Atatürk ile buluşmasını şöyle anlattı. “Öğretmenlerimiz Gazi Mustafa Kemal’in kenti ziyaret edeceğini ve bizim de onu karşılamaya gideceğimizi söyledi. Biz çok heyecanlıydık. Latife Hanım ile Mustafa Kemal vagondan indiler. Ata’da uzun siyah bir palto başında bir kalpak vardı. Diğer arkadaşımla benim yanıma yaklaşarak saçımı okşadı. ‘Ne kadar güzel, okula başlamışsınız. Devam edin. İleride sizi bu memleketin öğretmenleri olarak görmek istiyorum. Sen okuyup öğretmen ol’ dedi. Ben hayran hayran baktım. Eve geldiğimde aileme ve arkadaşlarıma ‘Ben öğretmen oldum’ çığlıkları attım. ‘Atatürk beni öğretmen yapacak’ diye anlattım. Atatürk’ün tavsiyesini yerine getirmek için zor şartlarda okudum. Anadolu’nun bütün bölgelerinde 42 yıl öğretmenlik yaptım” dedi. Atatürk’ü, Cumhuriyetin 10. yıl törenlerine okulla birlikte katıldıklarında ve Bursa’da Merinos Fabrikası’nın açılışında da gördüğünü belirten Özar şöyle konuştu:

HEP HAFIZAMDA

“Atatürk’ü ikinci görüşüm 29 Ekim 1933’te Ankara’daki Numune Lisesi’nde eğitim aldığım sırada oldu. Kutlamalara katılmak üzere eski Meclis binasının bulunduğu alana gittiğimizde tam karşısında durduk. ‘Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti zekidir’ diye konuşma yaptı. O dik ve sert konuşması hep hafızama kazındı. Son görüşüm ise 1938 yılında öğretmen okulunu bitirmeme bir ay kala Bursa’daki Merinos fabrikası açılışında oldu. Atatürk’ü görüp yaşayan tek kişinin şu an ben olduğumu düşünüyorum. Onun yolundan ve düşüncelerinden asla vazgeçmedim. Kız çocuklarının okuması için hep öncülük yaptım”

