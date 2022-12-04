Konya'da bir kişi tarlada ölü bulundu
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.
Konya'nın Karapınar ilçesi Hasanoba Mahallesi'nde bir kişinin tarlada hareketsiz yattığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracını yol kenarına park eden A.U.'nun (41) öldüğünü belirledi.
A.U.'nun cenazesi, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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