Konya'da bir villada 14 köpeğe işkence iddiası

09 Aralık 2021 Perşembe, 15:57

Konya'nın Meram ilçesinde Ş.Ö.'nün, kaldığı evde köpeklere işkence edildiğini ileri süren komşuları birçok defa şikâyette bulunduklarını söyledi. Komşular, iki yıllık süreçte Ş.Ö. hakkında herhangi bir işlem yapamadıklarını, ancak sosyal medyaya yüklenen görüntüler sayesinde olayın fark edildiğini aktardı.

Sosyal medyaya yüklenen görüntülerin kamuoyunda tepki yaratmasının ardından Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Ş.Ö., hakkında şikayetçi oldu. Ş.Ö. gözaltına alındı. O sırada yanında bulunan H.B. de "polise mukavemet" gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltı işlemlerine direnen ve sosyal medyadan canlı yayın yapan H.B.'nin “belediye barınakları vahşettir” diye bağırırken, polisleri ve savcıyı şikayet edeceğini söylemesi dikkat çekti.

Ş.Ö.’nün evinde yapılan arama sonucunda içeride 14 köpek olduğu bilgisine ulaşıldı. Köpekler muayene edilmek üzere Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürüldü. Köpekler muayenelerinin ardından barınağa teslim edilerek koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşanan olayla ilgili, isminin açıklanmasını istemeyen Ş.Ö.’nün komşuları şunları paylaştılar:

"İKİ YILDIR ŞİKAYET EDİYORUZ"

“Biz iki yıldır buradaki arkadaşımızdan şikâyetçiydik. Kimse bizi yanlış anlamasın. Şöyle bakarsanız buradaki evlerin her birinde ikişer üçer hayvan var. Hepimiz hayvan bakıyoruz, baktığımız hayvanların haddi hesabı yok. Biz burada iki yıldır mücadele veriyoruz. İki yıldır şikâyetlerimizin ardı arkası kesilmedi. Burada hayvanlara işkence mi ararsınız, hayvanların aç kalıp birbirlerine saldırmasını mı ararsınız... Bu evin içinde 20-30 köpek vardı. Burada gece sürekli hayvanları boğuşturma sesleri, dövülme sesleri geliyordu.

"YAPTIĞIMIZ İHBARDAN HABERİ OLUYORDU"

Bu şahsın babası da biliyor zaten psikolojik sorunları olan bir arkadaşmış. Buradaki komşularımızdan birisinin evini bastı. Yan taraftaki yaşlı teyzemize bıçak çekti. Böyle bir dengesiz insanın elinde 30-40 hayvan vardı. Biz iki yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Allaha şükür dün akşam çözüldü bu konu. Ama biz ihbar yaptığımızda nasıl oluyorsa yaptığımız ihbardan haberi oluyor ve önceden buraya geliyor.”

"GECE YARISI KÖPEKLERİN AĞLAMA SESİ ARTTI"

“İki senedir bu sürekli devam ediyordu. Son zamanlarda özellikle gece yarısı köpeklerin ağlama sesleri artmış durumdaydı. Hayvanları kavga ettiriyordu. Bilerek arkalarına sıvı sürüyordu. Muhtemelen köpeklere tecavüz de vardı. Bu sürülen sıvı yüzünden köpekler de boğuşuyorlardı. Bu şekilde hayvanların parçalanmasını izliyordu. Hiçbir şekilde veterinere götürmüyordu. O hayvanlar acı çeke çeke ölüyorlardı.”

"BURAYA GELDİ GELELİ BELKİ 20-30 KÖPEK ÖLDÜ"

“Buraya köpekleri ile İstanbul’dan geldi. Köpeklere çok eziyet ediyor. Köpekleri birbirine boğduruyor. Bu adam sabaha kadar uyumuyor. Huzursuzuz, rahatsızız ve biz dışarıya kapının önüne çıkamıyoruz. Rahatsız ediyorsunuz diye bizi karakola şikayet etmiş, ben gittim ifade verdim. Komşuyuz biz dedim. Mecbur evin önünden gidip geleceğiz. Köpeklere çok eziyet ediyordu. Kapalı telli bir yer vardı, o telli yerde köpekleri kapatıyordu. O telli yere kapattığı köpeklerden biri yok, öldü. Boğdurdu öldürdü. Beyaz-siyahlı köpek vardı onu öldürttü. Köpeklere boğdurtup öldürüyor. Buraya geldi geleli belki evden 20-30 köpek öldü. O köpeklerin çoğu yok. Buraya getirdikleri köpekleri de yeni getirdi. Gece sabaha kadar sesinden uyuyamazdık. Kimse köpeklere ne yaptığını da bilmiyordu. Hayvanların ağlama seslerinden uyuyamazdık. Komşularla çıkıp hayvanlara baktığımızda affedersiniz, makatında kanlar gördük... Kendisini çağırdık 'bu hayvanı veterinere götürelim' dedik kendisi vermedi. O köpek de orada öldü. Burada çok köpek öldü. Onun içindir bizim vicdanımız sızlıyor.”