Konya'da çöken 4 katlı bina: 6 kişi adliyeye sevk edildi

Konya’da çöken bina soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya'da çöken 4 katlı bina: 6 kişi adliyeye sevk edildi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 14:45

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü. Enkazda kalan 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Binanın çökmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Binanın altında daha önce bir kahvehane işletmecisinin duvarda kapı açtığı, daha sonra balıkçı olarak faaliyet gösteren iş yerinin de tadilat yapıp kapı açtığı iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan gözaltındaki mimar Tuncer D., tadilatçı Volkan D., balıkçı Kazım F., eski kahve işletmecisi Kemal Ö., mülk sahibi Hakkın İ. ve mülk sahibi Mehmet P. Konya Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılarak Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şahıslar daha sonra Konya Adliyesi'ne sevk edildi.


Etiketler: #konya #gözaltı

İlgili Haberler

Eski hakemler, Galatasaray - Konyaspor maçını yorumladı: İptal edilen golde karar doğru mu?

Eski hakemler, Galatasaray - Konyaspor maçını yorumladı: İptal edilen golde karar doğru mu?
Konya'da çöken binanın bulunduğu cadde yeniden trafiğe açıldı

Konya'da çöken binanın bulunduğu cadde yeniden trafiğe açıldı
Konya'daki bina çöküşü öncesinde şüpheli belirti: Fayanslar düşmeye başlamış

Konya'daki bina çöküşü öncesinde şüpheli belirti: Fayanslar düşmeye başlamış
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler