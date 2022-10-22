Konya'da drift yapan sürücüye ceza yağdı

Konya'da drift yaptığı gerekçesiyle 9 bin 125 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

AA
22 Ekim 2022 Cumartesi, 11:20
Konya'da drift yapan sürücüye ceza yağdı
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, Horozluhan Mahallesi Büyük Şahin Caddesi'nde drift yaparak sosyal medya hesabından paylaşan kişiyle ilgili çalışma başlattı.

EHLİYETİNE DE EL KONULDU

Polis, sürücü T.E'yi Elektronik Denetleme Sisteminden (EDS) tespit ederek uygulama noktasında durdurdu.

Polis merkezine götürülerek 9 bin 125 lira ceza uygulanan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

 

 

 

 

 


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