Drift yapan sürücü, 'dur' ihtarında bulunan bekçiye çarptı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 09:26

Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesi’nde, 7 Eylül Çarşamba gece saatlerinde site içerisinde devriye görevinde bulunan bekçiler; drift yapan 67 LP 123 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Recep Karaçam, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak istediği sırada bekçi Hamza Aydoğdu’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan bekçinin yardımına mesai arkadaşı ve sanayi esnafı koştu. Araçtan inen sürücü Recep Karaçam ile arkadaşı, esnafla tartışmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu sırada olay yerine gelen takviye ekipler, sürücü Recep Karaçam ile arkadaşını gözaltına alırken; yaralanan Aydoğdu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralanan bekçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Recep Karaçam’ın 2.47 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.