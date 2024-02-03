Konya'da eksi 3 derecede ucuz kıyafet kuyruğu! 'Param olsa neden bekleyeyim?'

Yayınlanma: 03.02.2024 - 17:20

Güncelleme: 03.02.2024 - 17:20

Konya'da vatandaşlar, ucuz kıyafet alabilmek için eksi 3 derecede saatlerce bekledi. Bir vatandaş, "Param olsa nede bekleyeyim?" diye isyan etti.

"ORTA GELİRLİYİZ AMA YETMİYOR"

Vatandaş, "8.45’te geldik buraya, şu ileriden başladık. 8 gibi başlamış sıra onu bekliyoruz. Zor oluyor donduk. Araba var onunla ısınıyoruz. Mesela normal bir kıyafet 400-500 TL iken burada 150 TL olarak veriliyor. Orta gelirli bir aileyiz ama yine de yetmiyor. Param olsa neden bekleyeyim, istediğim yerde istediğim şekilde alırım" şeklinde konuştu.



ÖĞRENCİLER DE BEKLEDİ

Kuyrukta bekleyen bir öğrenci ise "Yaklaşık bir saattir buradayız. Herhalde bir iki saat daha burada oluruz. Ben öğrenciyim buraya yeni geldim zor yani kolay değil. Fiyatlar yüksek olduğu içinde geçimimiz zor oluyor" dedi.

