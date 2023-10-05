Konya'da feci kaza... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Seydişehir ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:34
Konya'da feci kaza... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!
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Seydişehir-Konya karayolunun Çavuş Kavşağı'nda saat 15.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Neslihan Suna Bezci yönetimindeki 42 ZY 106 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Erkan Kahraman'ın kullandığı 42 K 7155 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Neslihan Suna Bezci ve yanındaki Hatice Erdem Yıldız, Bayram Aktaş ile diğer sürücü Erkan Kahraman ve yanındaki Güleser Kahraman, Eda Kahraman yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


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