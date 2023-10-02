Erzurum'da feci kaza: Aracın camından fırlayıp köprüden uçtu

Erzurum'da kaza yapan aracın camından fırlayıp köprüden düşen sürücü ağır yaralandı

AA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 18:41
Erzurum'da feci kaza: Aracın camından fırlayıp köprüden uçtu
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Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Pasinler-Horosan kara yolunda kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı.

Kazada aracın ön camından fırlayan sürücü, yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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