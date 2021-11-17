Konya'da feci kaza: Hız kadranına dikkat!
Konya'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Motor kısmı yerinden fırlayan ve hız ibresi 230 kilometrede takılı kalan otomobilde bulunan aynı aileden Muhammet Emin Karaca (11) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Orhan Karaca yönetimindeki 35 ART 834 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün aşırı hızlı olması nedeniyle kontrolden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarparak karşı şeride geçti.
Motoru yerinden fırlayan otomobilde bulunan Muhammet Emin Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Orhan Karaca, Hatice Karaca, Tuğba Karaca, Azra Karaca ve Emirhan Karaca ise yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Muhammet Emin'in cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karaca ailesinin İzmir'den yola çıktığı
öğrenilirken, kaza sonra aracın hız ibresinin 230 kilometrede takılı kaldığı
görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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