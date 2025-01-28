Konya'da 'fuhuş' operasyonu! 11 mağdur kadın kurtarıldı: 9 kişi tutuklandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya'da 'fuhuş' operasyonu! 11 mağdur kadın kurtarıldı: 9 kişi tutuklandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 12:36

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, Karapınar ilçesinde fuhuş operasyonu düzenledi. 105 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda daha önce belirlenen 12 adrese baskın yapıldı.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 237 bin TL değerinde döviz ve Türk Lirası, 1 adet pompalı yivsiz av tüfeği ve 6 adet av fişeği ele geçirildi.

Yabancı uyruklu 11 mağdur kadında ifadelerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

9 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi, 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve fuhşun yolunu kolaylaştırma' suçlarından tutuklandı. 


Etiketler: #konya #fuhuş

İlgili Haberler

Konya'da çöken binanın bulunduğu cadde yeniden trafiğe açıldı

Konya'da çöken binanın bulunduğu cadde yeniden trafiğe açıldı
Konya'daki bina çöküşü öncesinde şüpheli belirti: Fayanslar düşmeye başlamış

Konya'daki bina çöküşü öncesinde şüpheli belirti: Fayanslar düşmeye başlamış
Konya'da çöken 4 katlı binada acı ayrıntı ortaya çıktı: Ölen çift, yeni evlenmiş...

Konya'da çöken 4 katlı binada acı ayrıntı ortaya çıktı: Ölen çift, yeni evlenmiş...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler