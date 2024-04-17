Konya'da 'galerici' dehşeti: Ortağını tüfekle bacağından vurdu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde galerici Sadettin H., borç meselesi yüzünden tartıştığı ortağı Hüseyin K.'yi, tüfekle bacağından vurdu.

DHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:51
Konya'da 'galerici' dehşeti: Ortağını tüfekle bacağından vurdu
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Alaylar 2 Mahallesi Yeni Oto Sanayi Sitesi'nde, saat 13.30 sıralarında Sadettin H. ile ortağı Hüseyin K. arasında borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Sadettin H., tüfekle ortağı Hüseyin K.'yi bacağından vurdu. Yaralanan Hüseyin K., komşu esnafın aracıyla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sadettin H. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


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