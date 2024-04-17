Konya'da 'galerici' dehşeti: Ortağını tüfekle bacağından vurdu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde galerici Sadettin H., borç meselesi yüzünden tartıştığı ortağı Hüseyin K.'yi, tüfekle bacağından vurdu.
Alaylar 2 Mahallesi Yeni Oto Sanayi Sitesi'nde, saat 13.30 sıralarında Sadettin H. ile ortağı Hüseyin K. arasında borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Sadettin H., tüfekle ortağı Hüseyin K.'yi bacağından vurdu. Yaralanan Hüseyin K., komşu esnafın aracıyla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sadettin H. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK 'Hatay' ve 'Ordu' için kararını verdi
- ‘İktidar Antalya’ya sopa gösterdi’
- Erdoğan yenilginin sebebini buldu!
- Erdoğan AKP’yi bırakacak mı?
- Doğuştan yalancı olan 3 burç
- Selvi'ye MHP'den zehir zemberek sözler
- Kıyı işgalini Beyoğlu Belediyesi bitirdi
- Son derece tembel koca olan 4 burç
- Yerel seçimlerden sonra ilk anket!
- Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlar büyük tepki çekti