Konya'da hava sıcaklıkları düştü, kuşlar donarak öldü

Konya’nın Ilgın ilçesinde hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 derecelere kadar düşünce kuşlar donarak öldü.

Konya'da hava sıcaklıkları düştü, kuşlar donarak öldü
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 10:49

Konya Ilgın ilçesi Yorazlar Mahallesi'nde gece saatlerinde hissedilen sıcaklık eksi 10 derecelere kadar düştü.

Mahalleli, sabah saatlerinde ağaçlarda ve çeşitli yerlerde hareketsiz halde yatan kuşları fark etti. Kuşların soğuktan donarak öldüğü fark edildi.


Etiketler: #konya #kuş

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