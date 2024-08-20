Manavgat’ta trafik kazası: 3 kişi yaralı, 3 yaşındaki çocuk hastanede

Manavgat’ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpışarak kontrolü kaybetti ve kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı; sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı, yolcu olarak bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu ise ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:31
Manavgat’ta trafik kazası: 3 kişi yaralı, 3 yaşındaki çocuk hastanede
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Manavgat’ta yan yolda çarpışan 2 otomobil, o sırada kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya-Alanya D-400 Karayolu Batı Side Köprülü Kavşak yan yolda meydana gelen trafik kazasında, Alanya istikametine gitmekte olan Ömer Mahir A.’nın kullandığı 06 CJT 028 plakalı otomobilin, alışveriş merkezinden çıkan Şule T.’nin kullandığı 07 AZU 911 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerinin kontrolünü kaybettiği ve savrulan araçlar o sırada Migros Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ünal B.’nin kullandığı 06 DLU 801 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Ömer Mahir A. ve Şule T. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, 07 AZU 911 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu ise ailesi tarafından hastaneye götürüldü.


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