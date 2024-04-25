Konya'da öğretmen öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklandı!
Konya'da lise öğrencisine tacizde bulunduğu öne sürülen öğretmen tutuklandı.
Kentteki bir lisenin 9. sınıf öğrencisi kızın ailesi, öğretmen M.K.'nin çocuklarına tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.K., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de açığa alındı.
M.K.'nin, savcılıktaki ifadesinde kendisine yönelik suçlamaları reddettiği ve iftira atıldığını söylediği öğrenildi.
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