Konya'da önce işçi sonra çiftçi sokağa indi

Yayınlanma: 09.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 09.02.2024 - 07:15

Hak arayışlarını sürdüren çiftçi ve işçiler eylem ve protesto haklarını kullandı. Konya’da Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası işçilerinin maaş artışlarıyla ilgili sendika ve işveren arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Yapılan görüşmelerde fabrika yönetiminin yeni asgari ücret sonrası yaptığı yüzde 56’lık zam teklifi, işçilerin beklentilerini karşılamadı. Anlaşmazlık üzerine fabrika işçileri, maaş zammında bir anlaşma yapılana kadar fabrika önünde protesto kararı aldı. İşçiler başlattıkları eylemi sürdürürken şirket yetkilileriyle sendika temsilcileri arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

‘KOTAMIZ DÜŞÜRÜLDÜ’

Konya Seydişehir’de patates üreticileri Seydibey Patates Fabrikası’na sözleşmeli olarak ekim yaptıkları patates kotalarının başka ilçelere kaydırılması nedeniyle traktörleriyle patates fabrikası önünde eylem yaptı. Çiftçiler fabrika önünde yaptıkları açıklamada, “Patates fabrikası tarafından alınan yanlış karar fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere ekim yaptırmak, fabrika yakını üretim arazileri de varken daha uzak ilçelere kota aktarımı akla mantığa uygun değildir” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin eylemine ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Seydişehir Ziraat Odası Başkanı Ramazan Çınar ekim planlaması olmadığı için ekilen ürünlerden para kazanamadıklarını belirterek çiftçilerin sözleşmeli yani alım garantili pancar ve patatese yüklendiğini söyledi. Kota sorununa dair konuşan Çınar, “Devlet ekilen ürünleri planlayıp alım garantisi verse çiftçiler farklı şeyler eker. Devlet garantili bir planlama olmadığı için çiftçi, özel fabrikaların alım garantisi verdiği pancar ve patatese yönelmek zorunda kaldı” diye konuştu.

Eylem yapan çiftçilerden Mustafa Yüksel de “Konya Şeker Fabrikası’na ekilen patateslerin Seydişehirli üreticilerden Çumralı üreticilere bir kota devri yapılmış. Seydişehir’in kotasını düşürmüşler, Çumra’nın yükseltmişler. Bununla ilgili küçük çaplı bir eylem yapıldı. Seydişehir’e 8 bin dekar ekim verilmesini istedik ancak 3 bin 400 dekar verdi. Artırılmasını istedik. Görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de girdi maliyetlerinin artması nedeniyle çiftçilerin önemli bir bölümünün çiftçiliği bıraktığına dikkat çekerek “Yeni yönetmelik çiftçiyi oldukça zora soktu. Gelir gider dengesi bozuldu. Raftaki ürünü vatandaş alamayacak kadar fiyatı artıyor. Bu onun bir tepkisi” ifadelerini kullandı.