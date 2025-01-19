Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada, 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir- Konya yolu üzerinde meydana geldi. Galip Yavuz yönetimindeki 68 EE 858 plakalı otomobil, Hurşit Şahin yönetimindeki 42 AYV 534 plakalı ciple çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf Şahin, Saniye Şahin, Ümmühan Şahin ile Fatma Yavuz bulundukları yerde sıkışarak yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılıp, sağlık görevlileri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Galip Yavuz ise daha sonra Konya'ya sevk edildi.
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