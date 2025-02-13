Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Yayınlanma: 13.02.2025 - 18:01

Güncelleme: 13.02.2025 - 18:01

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinde yürüttükleri çalışmalar sonucunda silah kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon düzenledi. 11 Şubat 2025 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen baskında, bir iş yerinde yapılan aramada büyük miktarda tabanca malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 adet av tüfeği, 600 adet tabanca alt gövde, 441 adet tabanca namlusu, 152 adet tabanca üst kapak, 910 adet tabanca sürgü tutucu, 93 adet tabanca iğnesi, 1.018 adet tabanca yarı mamul namlu, 408 adet tabanca namlu ham maddesi, 152 adet tabanca gezi, 46 adet tabanca arpacığı, 17 adet tabanca mermi çekirdeği, 3 adet 9 mm tabanca mermisi ve 47 adet muhtelif tabanca parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik güçleri, bölgede kaçak silah ticaretine yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.