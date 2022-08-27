Konya'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

AA
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:48
Konya'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan boş fırın dükkanında; Erdal Üstüner, Murat Ş. ve Yunus A'ya tabancayla ateş açıldı.

Ağır yaralanan Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Yunus A. ve Murat Ş. ise Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılardan Murat Ş, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şüpheli S.G'yi yakalamak çalışma başlattı.

Saldırgana ait olduğu belirtilen minibüs ise mezarlık arkasındaki caddede terk edilmiş halde bulundu.

Zanlıyı yakalamak için yürütülen çalışma sürüyor.

 


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