Konya'da sınıf öğretmeni aracında ölü bulundu
Konya'nın Akşehir ilçesinde sınıf öğretmeni aracında ölü bulundu.
Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı Meteoroloji Kavşağı'nda 42 CGD 48 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğu görenler durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin incelemesinde hayatını kaybeden kişinin Akşehir Mehmet Türkmen İlkokulu sınıf öğretmeni Ünal Çiğ olduğu tespit edildi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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