Yetenek yarışmasıyla adını duyurmuştu: Genç şarkıcı arkadaşının evinde ölü bulundu
İlk olarak 14 yaşındayken katıldığı America's Got Talent yarışmasındaki başarısı ile herkesi büyüleyen Skilyr Hicks 23 yaşında hayatını kaybetti. Genç şarkıcı, jüri üyeleri Mel B, Heidi Klum, Howie Mandel ve Howard Stern karşısında sınav vermiş ve büyük beğeni kazanmıştı.
Görsel: YouTube
America's Got Talent yarışmasındaki başarısı ile henüz 14 yaşında tanınmaya başlayan şarkıcı Skilyr Hicks hayatını kaybetti.
Haber Global'in TMZ'den aktardığına göre, genç şarkıcı ve söz yazarı Skilyr Hicks'in annesi Jodi, Hicks'in 6 Aralık Pazartesi günü Güney Carolina'daki bir arkadaşının evinde ölü bulunduğunu ancak evin sahibinin kim olduğunu bilmediğini söyledi.
Hicks'in ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
Öte yandan Hicks'in girdiği depresyondan çıkamadığı ve madde bağımlılığıyla mücadele ettiği biliniyordu.
Hicks, 2013 yılında NBC yayınlanan America's Got Talent'in 8. sezonuna katılmıştı. Genç şarkıcı, jüri üyeleri Mel B, Heidi Klum, Howie Mandel ve Howard Stern karşısında sınav vermiş büyük beğeni kazanmıştı.
3 KİŞİYE SALDIRMIŞTI
Hicks, son yıllarda yasal sorunlar da yaşamaya başlamıştı. Reşit olmadığı halde alkol ve uyuşturucu madde aldığı için tutuklanan genç yıldız, 2017'de alkollü olduğu sırada ailesinden 3 kişiye saldırdığı için manşetlere çıkmıştı.
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