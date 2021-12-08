Yetenek yarışmasıyla adını duyurmuştu: Genç şarkıcı arkadaşının evinde ölü bulundu

08 Aralık 2021 Çarşamba, 14:36

Görsel: YouTube

America's Got Talent yarışmasındaki başarısı ile henüz 14 yaşında tanınmaya başlayan şarkıcı Skilyr Hicks hayatını kaybetti.

Haber Global'in TMZ'den aktardığına göre, genç şarkıcı ve söz yazarı Skilyr Hicks'in annesi Jodi, Hicks'in 6 Aralık Pazartesi günü Güney Carolina'daki bir arkadaşının evinde ölü bulunduğunu ancak evin sahibinin kim olduğunu bilmediğini söyledi.

Hicks'in ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan Hicks'in girdiği depresyondan çıkamadığı ve madde bağımlılığıyla mücadele ettiği biliniyordu.

Hicks, 2013 yılında NBC yayınlanan America's Got Talent'in 8. sezonuna katılmıştı. Genç şarkıcı, jüri üyeleri Mel B, Heidi Klum, Howie Mandel ve Howard Stern karşısında sınav vermiş büyük beğeni kazanmıştı.

3 KİŞİYE SALDIRMIŞTI

Hicks, son yıllarda yasal sorunlar da yaşamaya başlamıştı. Reşit olmadığı halde alkol ve uyuşturucu madde aldığı için tutuklanan genç yıldız, 2017'de alkollü olduğu sırada ailesinden 3 kişiye saldırdığı için manşetlere çıkmıştı.