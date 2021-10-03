Konya'da sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk öldü

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2021 Pazar, 22:02
Konya'da sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk öldü
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