Konya'da vahşet! 3 yaşındaki kızını öldürdü

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen Sevda K., Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 15:21
Konya'da vahşet! 3 yaşındaki kızını öldürdü
Abone Ol google-news

Karabıyık Mahallesi'nde yaşayan Sevda K, 3 yaşındaki kızını bıçakla yaraladı, kendine de zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne Sevda K, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen Sevda K, buradaki müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine sevk edildi.


konya vahşet Cinayet

En Çok Okunan Haberler