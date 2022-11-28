Konya'da vahşetin yaşandığı barınağı ziyaret eden Tuğba Özay: 'Buraya ciddi bir emek verilmiş; kurunun yanında yaş yanmasın'

28 Kasım 2022 Pazartesi, 18:29

Konya’nın Meram ilçesi Sefaköy Mahallesi’nde bulunan AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeği katlettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Görüntülerin yayınlanmasından sonra gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır” diyerek Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını, ‘örnek’ olarak göstermişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Barınak çalışanları;Murat Bacak ve Sefa Çakmak ile Sorumlu Veteriner Hekimler hakkında “Görevi kötüye kullanma” ve “5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu

"KURUNUN YANINDA YAŞ YANMAMASI GEREKİR"

Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Özay, yaşanılan olayın münferit olduğunu ve tüm kurum ile çalışanların suçlanmaması gerektiğini söyledi.

Özay, şunları söyledi: