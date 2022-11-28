Konya'da vahşetin yaşandığı barınağı ziyaret eden Tuğba Özay: 'Buraya ciddi bir emek verilmiş; kurunun yanında yaş yanmasın'
Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, bir köpeğin bakıcı tarafından kürekle vurularak öldürüldüğü Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Özay, "Gerçekten buraya ciddi bir emek verilmiş. Tabii ki yaşanılan olayın hiçbir affı yok. Birkaç kendini bilmezin yapmış olduğu şey bu kadar emeğe mal edilemez. Kurunun yanında yaş yanmaması gerekir" dedi.
Konya’nın Meram ilçesi Sefaköy Mahallesi’nde bulunan AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeği katlettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Görüntülerin yayınlanmasından sonra gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır” diyerek Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını, ‘örnek’ olarak göstermişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Barınak çalışanları;Murat Bacak ve Sefa Çakmak ile Sorumlu Veteriner Hekimler hakkında “Görevi kötüye kullanma” ve “5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu
"KURUNUN YANINDA YAŞ YANMAMASI GEREKİR"
Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Özay, yaşanılan olayın münferit olduğunu ve tüm kurum ile çalışanların suçlanmaması gerektiğini söyledi.
Özay, şunları söyledi:
- Ne yalan söyleyeyim şaşırdım. Gerçekten buraya ciddi bir emek verilmiş. Tabi ki yaşanılan olayın hiçbir affı yok. Birkaç kendini bilmezin yapmış olduğu şey bu kadar emeğe mal edilemez. Ben gönüllülerin de burada görev almasından yanayım. Onlar da burada çalışmalı diye düşünüyorum. Türkiye'de her şey çok karmaşık hale gelmiş durumda. Özellikle sosyal medya nitelikli bir bomba. Bir anda farklı boyutlara taşınabiliyor. İnsanlar galeyana gelebiliyor. Ama burada ciddi bir çalışma var. Ortada kirli bilgiler döndüğü için kaosa neden olabiliyor.
- Burada gerçekten gönülden hareket eden hayvansever kardeşlerimiz var. Kurunun yanında yaş yanmaması gerekir. Onlar da çok üzgün ben bunu gördüm. Hayvan severlere de buradan sesleniyorum, hayvanları alıp sonra sokağa bırakıyorsunuz. Burada kim gerçek hayvansever o da tartışılır. Gördüğüm kadarıyla bu çocuklar ellerinden geldiği kadar korunmaya çalışılıyor. Ama o görüntüler çok korkunçtu, asla affedilir yanı yok. Buradaki arkadaşlar da aynı şeyi dile getiriyorlar.
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