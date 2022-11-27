Konya'daki barınak önünde protesto: Erdoğan ve yetkililer hakkında suç duyurusu

27 Kasım 2022 Pazar, 15:41

Konya’nın Meram ilçesi Sefaköy Mahallesi’nde bulunan AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeği katlettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Görüntülerin yayınlanmasından sonra gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır” diyerek Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını, ‘örnek’ olarak göstermişti.

ERDOĞAN VE YETKİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Yaşanan gelişmelerin ardından HKP avukatları; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Barınak çalışanları; Murat Bacak ve Sefa Çakmak ile Sorumlu Veteriner Hekimler hakkında “Görevi kötüye kullanma” ve “5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde Erdoğan ve yetkililer hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“HAYVAN KATLİAMLARININ BİRİNCİL SORUMLUSU AKP’DİR”

Konya Büyükşehir Belediyesi barınağı önünde HKP MYK üyesi Adnan Okur, HKP Konya İl Başkanı Mehmet Ünver ve partililer bir araya geldi.

HKP’liler adına basın açıklamasını HKP Konya İl Başkanı Mehmet Ünver gerçekleştirdi. Ünver, “AKP’giller’in yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ilk iş, insafsızca işlenen bu suçun boyutlarını gizlemek, delillerini karartmak için insanların barınağa girmesini engellemek oldu. AKP’giller, her türlü kirli işlerinin ardından yaptıkları gibi bu kan donduran olaya ilişkin de yayın yasağı getirmekte gecikmediler” dedi.

Ünver açıklamasının devamında, “Başta Konya’daki bu katliam olmak üzere özellikle son yıllarda artan hayvan katliamlarının ve hayvanlara yönelik şiddetin birincil sorumlusu, Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm AKP kadrolarıdır” ifadelerini kullandı.

“CESARETİ AKP İKTİDARINDAN ALMAKTADIR”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum”, “Bu nedenle ‘tehlike arz eden’ tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum”, “Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın” sözlerini hatırlatan Ünver, şunları kaydetti:

“Konya’daki caniliğe imza atanlar da her gün sosyal medyada görüntülerini içimiz parçalanarak izlediğimiz hayvan katliamlarının failleri de hayvanlara eziyet eden tüm insan görünümündeki canavarlar bu işleri yapma cesaretini işte bu sözlerden ve AKP’giller’in bu konudaki politikalarından almaktadır. Bilindiği gibi insanlıktan nasibini almamış sureta insanların yaptıkları yanlarına kalmakta, bu kişilere caydırıcı hiçbir ceza verilmemektedir. Böyle olunca da hayvan katliamları, hayvanlara yönelik şiddet günden güne artmakta, sıradan olaylar haline gelmektedir.”

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe’nin hayvan düşmanlarına karşı mücadele ettiğini belirten Ünver, “AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan gelmek üzere, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü ile cinayeti işleyenler hakkında suç duyurusunda bulunduk. AKP’giller, işledikleri binbir suçun yanı sıra hayvan düşmanlıklarından dolayı da eninde sonunda bağımsız mahkemelerde yargılanacak ve hak ettikleri cezalara çarptırılacaktır” diye konuştu.