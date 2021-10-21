Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı

Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2021 Perşembe, 22:26
Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı
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Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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