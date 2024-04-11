Köpeğe alkol içirip, sosyal medyada paylaştı!

Yayınlanma: 11.04.2024 - 14:46

Güncelleme: 11.04.2024 - 15:04

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahil kesiminde adının H.D. olduğu öğrenilen 22 yaşındaki şahıs, eline döktüğü alkolü fino cinsi köpeğe içirdi. O anlar arkadaşı tarafından kayda alınırken, şahsın rahatlığı "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Kayda alınan görüntüler H.D. tarafından sosyal medya hesabından paylaşılınca HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri harekete geçti.

Olaya ilişkin H.D. yakalanarak hakkında 5199 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılmak üzere savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.